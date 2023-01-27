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Dünya İsrail'in katliamına misilleme! Sinagog'a silahlı saldırı: En az 10 ölü
Dünya

İsrail'in katliamına misilleme! Sinagog'a silahlı saldırı: En az 10 ölü

Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 23:58:00 - 2023-01-28 01:42:12

Kudüs'ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

21 yaşındaki Şehid Hayri Alqam, İsrail’in katliamına misilleme gerçekleştirdi. Alqam İsrail polisi tarafından vurularak şehit edildi.

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Yorumlar

Gültekin

Ey İsrail halkı, geleceğiniz için, güvenliğiniz için, geçmişte yaşadığını korkuları bir daha yaşamamanız için, Hz. Yusuf'un soyundan geleleri araştırınız ve onları iktidara getiriniz, aksi halde, şiddet yanlısı olan diğer kardeşlerini iktidara getirdiğiniz sürece, hem İsrail devletin geleceğini, hem de İsrail halkının geleceğini tehlikeye attığını biliniz. Şiddetin sonu mutlak hüsrandır, çünkü Allah şiddet yanlılarını sevmez.

Abdullah Baykara

Bunun müsebbibi İsraildir, bu zulmün sürdüğü yerde bu kaçınılmazdı.
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