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Gündem İsrail'in kara harekatı başlattığı Refah'tan acı görüntüler geliyor!
Gündem

İsrail'in kara harekatı başlattığı Refah'tan acı görüntüler geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 22:08:00 - 2024-05-07 22:38:35

Katil İsrail'in Refah'a yönelik kara harekatından dehşete düşüren görüntüler geliyor.

Hamas'ın arabucular tarafından kendilerine iletilen ateşkes teklifini kabul etmesinin ardından olumlu adıma cevap vermeyen İsrail, Refah'a kara operasyonu başlattı.

2 milyona yakın sivilin güvenli bölge denilmesinden dolayı sığındığı Refah'tan dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor.

Siyonistlerin sivil yerleşim yerlerini vurduğu Refah'ta vurulan bir binanın enkazından gelen görüntülerde, yaralıların kurtarılması için verilen mücadele yer alıyor.

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