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Dünya İsrail'in kabusu olmuştu! Aldığı flaş kararı duyurdu
Dünya

İsrail'in kabusu olmuştu! Aldığı flaş kararı duyurdu

İsrail'in Gazze’de işlediği savaş suçlarından yargılanması için önemli kararlarda imzası bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda 9 yıllık görevini bıraktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 07:44:00 -
İsrail'in kabusu olmuştu! Aldığı flaş kararı duyurdu

Görevde kaldığı süre boyunca İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları ile ilgili öenmli kararlara imza atmış Uluslarası Ceza Mahmekesi (UCM) başsavcı Fatou Bensouda 9 yıllık görevini bıraktığını duyurdu. Bir veda mesajı yayımlayan Bensouda, “Savcılığın adil, etkili ve caydırıcı olmak için tarafların kim olduğuna bakmaksızın korkusuzca ve kayırmadan sadece hukuka dayanarak karar vermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

2012’den beri başsavcılık görevini yürüten Bensouda, görevde kaldığı 9 yıl boyunca Afganistan, Filistin, Ukrayna, Myanmar olaylarına ilişkin önemli kararlara imza atmıştı. Öte yandan Bensouda’nın yerine İngiliz hukukçu Karim Asad Ahmad Khan, atandı. Müslüman bir hukukçu olan Khan, adını ilk kez 2014’te İsrail’in Gazze’ye saldırısı ve ABD’nin Afganistan’daki savaş suçları üzerine yaptığı soruşturmalarla duyurmuştu.

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Yorumlar

saffet

ayrılmasına üzüldüm keşke vatanımızda bazı cesur olmayan savcılarımızda insan vatan ve gelecek için cesur olabilse insanlar yaşamak için nefes alabilse
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