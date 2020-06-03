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Aktüel

İsrail'in "ilhak" planı Batı Şeria'da protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:42:23 -
İsrail'in "ilhak" planı Batı Şeria'da protesto edildi

KUDÜS (AA) - Filistinliler, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen gösteride, Filistin bayrakları taşıyan protestocular İsrail karşıtı sloganlar attı.

Çok sayıda kişinin destek verdiği eylemde konuşan Fetih Hareketinin Nablus sorumlusu Cihad Ramazan, Filistin beldelerinde ve kentlerinde İsrail'e karşı halk direnişinin aktifleştirilmesi çağrısı yaptı.

- "İsrail, uluslararası hukuku duvara çarpıyor"

Filistin'in özgürlük mücadelesine devam edeceğini dile getiren Ramazan, "İsrail, her gün Filistin halkını şehit etmeye, yerlerinden sürmeye ve şiddete devam ederken, uluslararası hukuku da duvara çarpıyor." ifadesini kullandı.

Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

İsrail'in "ilhak" etmeyi planladığı bölgelerin Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğu dile getiriliyor.

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