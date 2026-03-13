  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması ‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu MSB'den dünyaya İncirlik mesajı İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki Yeni kanun teklifi TBMM’de İçki satışına düzenleme Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki Aynı yalanlar farklı taktikler! Süleyman Soylu’dan İngiliz Özgür’e cevap İran'ın yeni lideri Hamaney'den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik Türkiye'den Balistik Füze Savunma Sistemi açıklaması: Tek bir ülkeye ait değil
Dünya İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı
Dünya

İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıların birkaç saat sürebileceği belirtildi.

İran silahlı kuvvetleri tarafından İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

İran Öğrenci Haber Ajansı (SNN), Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiği ve bu saldırıların birkaç saat süreceği belirtildi.

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"
O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

Dünya

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz!
İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz!

Dünya

İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz!

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama! "İran savaşı sürdürmeyi istemiyor"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama! "İran savaşı sürdürmeyi istemiyor"

Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama! "İran savaşı sürdürmeyi istemiyor"

İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi
İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi

Dünya

İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi

İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!
İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!

Dünya

İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23