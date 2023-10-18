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Gündem

İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler

Yeniakit Publisher
2023-10-18 18:27:00 -
İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısından sağ kurtulan Filistinliler, olayda "insanların yakıldığını" söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısından sağ kurtulan Filistinliler, olayda "insanların yakıldığını" söyledi.

Günlerdir bölgeyi bombardıman altında tutan İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik hava saldırısında, hastaların yanı sıra "güvenli bölge" olduğunu düşünerek, hastane ve çevresine sığınanlardan en az 500 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında hastane ve çevresinde "acı dolu" manzaralar görüntülendi. Enkaz, toz, toprak arasında yakınlarını arayan insanlar, onlara ait olduğuna dair bir emare bulmaya çalışıyor; çaresizlik ve endişe içinde sağa sola koşturuyordu.

Saldırılardan kaçmak için hastaneye sığınmışlardı

Saldırıdan yaralı kurtulanlardan 20 yaşındaki Kerim el-Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in günlerdir tüm mahalleleri yerle bir eden şiddetli hava saldırılarının ardından ailesiyle Er-Rimal Mahallesinden çıkarak El-Ehli Baptist Hastanesine gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Dün gece yaşadıklarına ilişkin "Hastanenin avlusunda idik, gökyüzünden yanan balonların ardından da füzelerin düştüğünü gördük. Yangın vardı, insanlar yanıyordu. Ağaçlar yanıp insanların üzerine düşüyordu." dedi.
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Baltacı, kendisinin aldığı yara sonrası bilincini kaybettiğini ve gözlerini hastanede açtığını aktardı.

Filistinli genç, İsrail'in her şeyi hedef alan aralıksız saldırıları nedeniyle Gazze'de güvenli bir yer olmadığını vurguladı.

"Tüm katliamları aşan bir eylem"

Filistinli 71 yaşındaki Azzam Hamdan ise olanları, "Başımıza gelen, tüm katliamları; Nazizm'i aşan barbarca bir eylem." sözleriyle ifade etti.

Dün geceki saldırı sonrası yaralanan ve şu anda tedavi gören Hamdan, saldırı anında yaşadığı şoku şöyle anlattı:

"Güvenli şekilde oturuyorduk. Bir anda ortamıza füze düştü. Yara aldım, hiçbir şey göremez oldum. Eşim bilincini kaybetti, ona yardım edemiyordum. İnsanlar parçalandı, cesetler yandı."

"Çocuklar bahçede oynuyordu"

Saldırıda yaralanan Muhammed Hamdan ise hastane olması nedeniyle bölgeye saldırı beklemediklerini söyledi.

Hamdan, "Bizim başımıza ilk kez geldi. Savaşın başladığı günden beri dün ilk defa aileler, insanlar, bebekler, yaşlılar ve küçük çocuklar tümüyle gitti." dedi.

Kendisine iki şarapnel isabet ettiğini, birinin boynuna isabet ettiğini kaydeden Hamdan, küçük bir kız çocuğunu da kafasına camlar düşmüş halde gördüğünü anlattı.

Hamdan, "Bahçede oyun oynayan çocuklar, oyuncaklarla oynayanlar, havaya fırlayıp düştüler. Ben onları kendi ellerimle kaldırdım ve dışarı çıkardım. Onları ben kaldırıp dışarı çıkardım." diye konuştu.

"Güvenli bir yer arayan insanların olduğu yerdi"

Filistinli bir doktor ise El-Ehli Bapsit Hastanesinin, hastalara hizmet ettiğini ve insanlık için barış mesajı taşıdığını ifade etti.

Buranın İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasındaki bombardımandan kaçan binlerce insana sığınma yeri olduğunu, güvenli sığınma yeri arayarak bölgeye gelen yaklaşık 3 bin insanı barındırdığını kaydeden Filistinli doktor, "Ancak maalesef hain eller, bütün sınırları ve mantığı aşarak masumları, çocukları ve kadınları hedef aldı." şeklinde konuştu.

Hastanenin yıllardır halka hizmet verdiğine dikkati çeken ve tesiste "aranan kimsenin" olmadığını söyleyen Filistinli doktor, şöyle devam etti:

"Bu suça, dünyadaki tüm özgürler ve duyarlı insanların karşı çıkması gerekiyor. Hedef alınan bu çocukları görsün, kadınları görsün. Bu, dünyaya duyurulması gereken bir mesajdır. Bu mesajın duyarlı her bir kişiye ulaşması gerekiyor. Ulaşsın ki dün katliamın yaşandığı bu mekanla ilgili görüşünü ortaya koysun. O katliam dünyanın ve tüm duyarlı özgür insanların tepkisini aldı." (AA)

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