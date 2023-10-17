İsrail'in 'Hamas 3 Türk vatandaşını öldürdü' yalanı böyle çöktü! Meğer siyonist ordusundaymış
Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarına gerekçe aramaya çalışan siyonistler, insanlık dışı saldırılarına gerekçe üretmeye devam ediyor.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nı karalamaya çalışan İsrail ordusu, "Hamas'ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.
İsrail'in bugün yaptığı açıklama yalan çıktı.
Öldüğü belirlenen İsrail’deki sözde Türk’ün “çifte vatandaş” olduğu ve İsrail’de askerlik yaptığı tespit edildi. Kassam Tıgayları’nın operasyonunda öldürülen Türkiye asıllı İsrail askerinin 16 Ekim’de Holon Askeri Mezarlığı’na gömüldüğü belirlendi.
Soy isminin “Gabbay” olduğu açıklanan İsrailli için işgal ülkesinde taziye mesajı yayımlandı.
Kassam Tugayları tarafından öldürülen Türkiye ve İsrail vatandaşı Gabbay’ın çavuş olarak İsrail ordusunda vazife yaptığı öğrenildi.
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