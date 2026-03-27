İsrail'in güneyinde sirenler çaldı

İran’ın füze saldırısının ardından İsrail’in güneyindeki Necef bölgesinde sirenler devreye girdi, hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde Berşeva (Birüssebi) çevresinde ve Gazze Şeridi çevresinde sirenler çaldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzelerinin önlendiğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet ya da yaralanma raporu almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

