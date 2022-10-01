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Dünya İsrail’in gerçek yüzünü gösteren video
Dünya

İsrail’in gerçek yüzünü gösteren video

İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Etiyopyalı Yahudileri karşılaşması sırasındaki yaptığı hareket zihniyetlerini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 23:19:00 -

Afrika ülkelerine yönelik olarak derin ilişkiler kurmaya çalışan İsrail'in gerçek niyeti kendini gösteriyor.

İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Etiyopya'dan gelen siyahi yahudileri karşılarken yaptığı hareket her şeyi ortaya koyuyor.

Netanyahu'nun eşi minik Afrikalı kızı sevmeye çalışırken eski Başbakan Netanyahu, karısının elini tutup durdurdu.

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