  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncularına yorum yağdı
Yeni Malatyaspor'dan çok sert açıklama
Altın ve doları olanlar dikkat! Hepsini geride bıraktı
Ülkenin kuzeybatısı için uyarı
Dünya İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 4 oldu
Dünya

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 4 oldu

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 4 oldu

Yeniakit Publisher
2021-05-16 09:49:00 -
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 4 oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4'e, yaralananların ise 42'ye yükseldi.

İsrail'in saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evlerin enkazında yaptığı arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından 20 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

Böylece İsrail güçlerinin gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralananların sayısı 42'ye yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı: İsrail, soykırım savaşı yapıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basın mensuplarına gönderilen videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullandı.

Enkaz altında hala çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirten Kudra, uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını durdurmak için harekete geçme ve somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Öte yandan, İsrail güçlerinin denizden de Gazze kenti sahiline saldırılar düzenlediği belirtildi.

Bu saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Mısır sınırındaki iki güvenlik merkezini de bombaladı.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti. Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlenen hava saldırısında da çok sayıda apartman dairesi yıkılmıştı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, saldırılarda hayatını kaybeden 2 Filistinli ile 22 yaralının hastaneye getirildiğini söylemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 5 çocuğu kurtarmayı başardığı ifade edilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar ve altın için kritik uyarı geldi: Pazartesi gününe dikkat
Ekonomi

Dolar ve altın için kritik uyarı geldi: Pazartesi gününe dikkat

Altın ve dolardaki yukarı yönlü hareket devam ederken stratejist Hatice Kolçak'tan kritik bir uyarı geldi.
Güldür Güldür'den rezalete 'Mustafa Sarıgül' arası
Medya

Güldür Güldür'den rezalete 'Mustafa Sarıgül' arası

Geçtiğimiz haftalarda önce imamlara yönelik itibar suikastına yeltenen, daha sonra din adamlarını hedefe alan Güldür Güldür, peş peşe yaşana..
İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı! Tuğçe Kazaz'dan dobra dobra açıklamalar: Beni linç edenlere kendimi alkışlatmayı da bilirim
Medya

İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı! Tuğçe Kazaz'dan dobra dobra açıklamalar: Beni linç edenlere kendimi alkışlatmayı da bilirim

Hristiyanlıktan İslam'a nasıl yöneldiğini ve hakikatlere nasıl ulaştığını anlatan eski manken Tuğçe Kazaz, kendisini linç etmeye çalışanlara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay