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Gündem İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti
Gündem

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-12-11 07:02:00 -
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 11 sivil öldü, onlarcası yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda, çoğu çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da bir eve gerçekleştirilen saldırıda, 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ın El-Bassa bölgesine yapılan saldırıda ise yaralananlar oldu.

İsrail güçleri ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi ve kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

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