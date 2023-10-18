İsrail'in Gazze'deki alçak saldırısı birçok ilde protesto edildi

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve daha birçok ilde, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki barbarca saldırısına tepki gösterdi.

Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları sallayıp tekbirler getirerek "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail Gazze'den defol" sloganları attı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Rabia Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, tekbir getirip tevhit ederek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Siverek ilçesinde de İsrail'i protesto eden vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

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- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek sloganlar attı.

Grup, basın açıklamasının ardından araç konvoyu yaparak dağıldı.

- Malatya, Adıyaman, Kilis

Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'i protesto etti. Türk ve Filistin bayrakları sallayan vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı, araçla konvoy yaptı.

Adıyaman'da bir araya gelen vatandaşlar da Demokrasi Parkı'nda İsrail'i protesto etti.

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise Filistin'deki katliamın bir an önce sonlandırılmasını istedi.

- Edirne

Edirne'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı protesto edildi. Düzenlenen yürüyüşün ardından Selimiye Camisi önünde topluluk adına açıklama yapan Cihannüma Derneği Edirne Şube Başkanı Ataman Alkan, "Bu bir Müslüman- Yahudi mücadelesi değildir. Bu bir insanlık meselesidir. Hastanede hastalar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, canlı canlı dünyanın gözü önünde katlediliyor. Medeni sandığımız ülkeler maalesef seyrediyorlar, hatta bekçilik yapıyorlar" dedi.

Edirne'de bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalaması sonucu çok sayıda insanın öldüğü saldırıyı kınadı. Grup, ellerinde Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinden 'Müminler bir zulme uğradıklarında birlik olup karşı koyarlar' yazılı pankartla yürüyüş yaparken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Topluluk, Selimiye Camisi önünde basın açıklaması yaptı.

'BU BİR İNSANLIK MESELESİDİR'

Grup adına açıklama yapan Cihannüma Derneği Edirne Şube Başkanı Ataman Alkan, hastane saldırısının tüm dünyayı harekete geçirdiğini söyledi. Alkan, "Bugün yaşadığımız olay bütün dünyayı harekete geçirdi. Vicdan sahibi olan, insan olan herkesin harekete geçtiğini biliyoruz. Edirne halkı da ayaktadır. Bakmayın burada olmadıklarına, Edirne'nin tümü, 400 bin insanının da şu anda bizlerle birlikte olduğuna inanıyoruz. Bu bir Müslüman - Yahudi mücadelesi değildir, bu bir insanlık meselesidir. Hastanede hastalar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, canlı canlı dünyanın gözü önünde katlediliyor. Medeni sandığımız, medeni bildiğimiz ülkeler maalesef seyrediyorlar hatta bekçilik yapıyorlar, hatta ve hatta onlara destek veriyorlar. Buna ses çıkarmamak, sessiz kalmak, kayıtsız kalmak hiçbir insana yakışan davranış olamazdı. Biz de evimizden çıkıp buraya geldik" dedi.

'BÖLÜNMEYECEĞİZ'

İsrail'e destek olan devletlere de tepki gösteren Alkan, "Kendilerine sıra geldiği zaman hep birleşiyorlar. İsimlerine dikkat buyurun; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği. Kendileri hep bir arada oluyorlar, güçlerini bir araya getiriyorlar. Daha güçlü olmak ve daha çok sömürmek için bir araya geliyorlar ama Müslüman devletlere, Müslüman toplumlarına sıra geldiği zaman 'sizler bölüneceksiniz, üçe bölüneceksiniz'. Ne münasebet, hayır, bölünmeyeceğiz. Bugünden itibaren, Müslüman toplumlar artık şuurlanmıştır. Tam tersine artık bizler de bir araya geleceğiz ve İslam Birliği'ni elbette kuracağız. Siyonist İsrail'i bir kez daha kınıyoruz. Onlara destek veren başta Amerika olmak üzere Batı devletlerinin tamamını kınıyoruz. Onlar akıttıkları kanda boğulacaklardır bunu bilsinler" diye konuştu.

- Kayseri

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilirken, İsrail’e ise tepki gösterildi.