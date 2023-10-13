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Gündem İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yasaklı olan fosfor bombasını kullandığı bildirildi
Gündem

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yasaklı olan fosfor bombasını kullandığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-13 01:42:00 -
İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yasaklı olan fosfor bombasını kullandığı bildirildi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti.

ANKARA (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti.

HRW'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verildi.

Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara yol açtığı ve evleri ateşe verebildiği hatırlatılan açıklamada, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." denildi.

Lübnan Hizbullahı, sınırın güneyindeki Dahayra beldesi karşısında yer alan İsrail askeri mevzisinin füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise füzenin atılmasından kısa süre sonra Dahayra çevresinin topçu atışıyla, Yarin beldesi çevresinin de fosfor bombalarıyla hedef alındığı kaydedilmişti.

Fosfor bombası nedir?

Beyaz fosfor adı verilen kimyasalı içeren patlayıcı, "1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" kapsamında, yasaklı silahlar arasında yer alıyor.

Bomba infilak ettiğinde beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılıyor.

Fosfor maddesi oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alev alıyor, 800 derece sıcaklığa ulaşıyor.

İnsan derisine değdiğinde kemiklere kadar nüfuz eden ciddi kimyasal yanıklara neden oluyor.

Fosfor dumanı teneffüs edildiğinde de ciğerlerde yaralar hatta yanıklar oluşturuyor.

Kişi ya boğularak ya da vücudunun içindeki yanıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Fosfor bombasının insan sağlığına olduğu kadar çevreye de zararları bulunuyor.

Sebep olduğu yangınlar, ormanları, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok ediyor.

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