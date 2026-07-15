  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Darbe girişimi öncesi ona da kumpas kurdular! Bakan Fidan’dan hain FETÖ’ye net mesaj Şirketin yetkilisi ile otel buluşması: Çankaya Belediyesinde şüpheli ihale... FETÖ'nün kodlarına ilişkin çarpıcı analiz: 15 Temmuz yabancı aklın işgal girişimi! İletişim Başkanı Duran: Bu millet kimseye boyun eğmez! Bu direniş destanı bağımsızlık mesajıdır Küresel ekonomilerde enerji şoku! Haydut kudurdu petrol fırladı "Bir Soygunun Anatomisi" FETÖ diye okunur vatan haini diye bilinir! 15 Temmuz’da sınır ihaneti Dört büyüklerden anlamlı 15 Temmuz mesajı Gıda sektörümüzün ABD hedefi 5 milyar dolarlık ihracat! 240 milyar dolarlık pazarda Türk rüzgarı Darbe başarısız olunca devreye soktular! İşte alçak Fetö’nün ‘B’ planı
Dünya İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında şehit sayısı 73 bin 246'ya yükseldi
Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında şehit sayısı 73 bin 246'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında şehit sayısı 73 bin 246'ya yükseldi

Çocuk katili İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında şehit olan müslümanların sayısı 73 bin 246'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte hastanelere 13 yeni cenaze ile 18 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1123'e, yaralı sayısının 3 bin 616'ya ulaştığı, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının ise 800 olduğu kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 246'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 727'ye yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de halen enkaz altında kalan çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak sağlık ekiplerinin yetersizliği sebebiyle ulaşılamadığı aktarıldı.

Kenti satışa çıkardılar! Dürziler, Süveyda’yı İsrail’e peşkeş çekiyor
Kenti satışa çıkardılar! Dürziler, Süveyda’yı İsrail’e peşkeş çekiyor

Gündem

Kenti satışa çıkardılar! Dürziler, Süveyda’yı İsrail’e peşkeş çekiyor

Kendi ülkesinin vekilini bile sattı! Ha Netanyahu ha ABD İsrail büyükelçisi
Kendi ülkesinin vekilini bile sattı! Ha Netanyahu ha ABD İsrail büyükelçisi

Dünya

Kendi ülkesinin vekilini bile sattı! Ha Netanyahu ha ABD İsrail büyükelçisi

Yıllar önce Filistin’de de yaptılar! Kalleş İsrail’den Suriye’de kahpe plan
Yıllar önce Filistin’de de yaptılar! Kalleş İsrail’den Suriye’de kahpe plan

Gündem

Yıllar önce Filistin’de de yaptılar! Kalleş İsrail’den Suriye’de kahpe plan

BAE, ABD ve İsrail için hava üssü inşa ediyor!
BAE, ABD ve İsrail için hava üssü inşa ediyor!

Dünya

BAE, ABD ve İsrail için hava üssü inşa ediyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23