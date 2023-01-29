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Dünya İsrail'in Filistinli tutukluların koğuşlarına baskın yaptığı belirtildi
Dünya

İsrail'in Filistinli tutukluların koğuşlarına baskın yaptığı belirtildi

İsrail güçlerinin, cezaevlerindeki Filistinli tutukluların kaldığı koğuşlara baskın düzenleyerek çeşitli baskı ve tecrit yöntemleri uyguladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 06:46:00 -
İsrail'in Filistinli tutukluların koğuşlarına baskın yaptığı belirtildi

İsrail güçlerinin, cezaevlerindeki Filistinli tutukluların kaldığı koğuşlara baskın düzenleyerek çeşitli baskı ve tecrit yöntemleri uyguladığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri Yönetiminin, İsrail'in Ofer, Mecdu ve Negev cezaevlerinde Filistinlilerin kaldığı koğuşlara baskın düzenlediği kaydedildi.

Üzerlerinde psikolojik bir baskı yaratmak için onlarca tutuklunun farklı cezaevlerine ya da koğuşlara nakledildiği ifade edilen açıklamada, bazılarının ise tek kişilik hücrelerde izole edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistinli tutuklulara yönelik kışkırtıcı eylemlerini tırmandırdığı ve tutukluların, İsrail güçlerinin, söz konusu tacizleri karşısında büyük bir gerginlik yaşadığı kaydedildi.

Ulusal Esir Hareketi Yüksek Acil Durum Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada da "Damon, Ofer, Mecdu ve Negev cezaevlerinde esirlerimize yönelik ihlaller, hesapsız kalmayacak." ifadesine yer verildi.

İsrail cezaevlerinde 29'u kadın, 150'si çocuk yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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