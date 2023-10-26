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Gündem İsrail’in eski BM Daimi Temsilcisi’nden Filistin halkına iğrenç sözler!
Gündem

İsrail’in eski BM Daimi Temsilcisi’nden Filistin halkına iğrenç sözler!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 13:13:00 -
İsrail’in eski BM Daimi Temsilcisi’nden Filistin halkına iğrenç sözler!

İsrail'in eski BM Daimi Temsilcisi Gillerman, Filistin halkı için "insanlık dışı hayvanlar" ifadesini kullandı.

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dan Gillerman, dünyanın Filistin halkı için duyduğu endişenin kendisini şaşırttığını belirterek, Filistin halkını, "korkunç, insanlık dışı hayvanlar" olarak niteledi.

İngiliz Sky News televizyonunun yayınına bağlanan eski İsrailli diplomat Gillerman, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Gillerman, spikerin, "Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasıyla ilgili, abluka ve Gazze'ye yakıt girişinin engellenmesinin gerçekten gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, şu karşılığı verdi: "Dünyanın ve aynı zamanda İngiltere'nin, Filistin halkı için, aslında bu yüzyılın gördüğü en kötü vahşeti ve Holokost'tan bu yana Yahudilerin maruz kaldığı en kötü vahşeti gerçekleştiren bu korkunç, insanlık dışı hayvanlar için gösterdiği sürekli endişe beni çok şaşırtıyor. ABD, 11 Eylül'e tepki gösterdiğinde, insanların Taliban ya da El Kaide için gözyaşı döktüğünü hatırlamıyorum. Ülkeniz İngiltere de onlara katıldı ve hatta Kraliyet (askerlerini) Afganistan'a savaşmaya gönderdi. Ukraynalılar, Rusya'nın işgaline tepki gösterdiğinde, insanların zavallı Rus askerleri ve onların yeterli yiyecekleri olup olmadığı konusunda endişelendiklerini hatırlamıyorum. Birdenbire herkes büyük bir insani yardımsever oldu ve iki buçuk hafta önce olanları tamamen unuttu ki bu unutulmaz ve affedilmez bir şey."

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Yorumlar

aliveli

senden ve senin ırkından daha insanlık dışı hayvanlar sürüsü hayvanlar aleminde bile yok. kanı bozuk şerefsiz gillerman sürüsü

ERMAN

Lanet domuz. Hırsız bunlar.
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