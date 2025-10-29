İsrail’in efendisi olduğu yapay zeka Elon Musk tarafından tanıtıldı

Tanıtımın hemen ardından Grokipedia sitesi çöktü ve saatlerce erişilemez hale geldi. Yeniden aktif olduğunda ise dikkat çeken şey, “tarafsızlık” iddiasından ziyade açık bir politik yönlendirme ve manipülasyon örneği sergilemesiydi.

Platformun tamamen açık kaynaklı ve ücretsiz olduğu belirtilse de, içeriklerin nasıl doğrulandığı, hangi kaynaklardan beslendiği ve denetim mekanizmasının nasıl işlediği belirsizliğini koruyor. Kullanıcılar siteye giriş yaptıklarında Wikipedia’nın sadeleştirilmiş bir kopyasıyla karşılaşıyor: benzer arayüz, aynı düzen, hatta birçok konuda kelime kelimesine kopyalanmış metinler.

Wikipedia’da yer alan birçok içerik, Grokipedia’da yapay zekâ aracılığıyla yeniden düzenlenmiş; ancak bu “yeniden yazımlar”, tarafsızlıktan çok Musk’ın ideolojik eğilimlerini yansıtıyor. Özellikle işgalci siyonist rejimimin Gazze’de yürüttüğü saldırılarla ilgili içerikler, Grokipedia’nın gerçek amacını açıkça ortaya koydu.

Filistin soykırımına dair taraflı tutum

Kullanıcılar, Grokipedia’nın “Filistin soykırımı” başlıklı sayfasını incelediklerinde, yapay zekânın açık bir işgalci Siyonist rejim yanlısı dil kullandığını fark etti. Platformda yer alan içerik, işgalci siyonist rejimin Gazze’deki askeri eylemlerini uluslararası hukuka göre “soykırım” tanımına giren bir suç olmaktan çıkarır şekilde yumuşatıyor ve adeta “normalleştirilmiş bir askeri operasyon” olarak aktarıyor.

Sayfada “Dün Grok tarafından doğrulandı” ifadesiyle sunulan içerik, yüz binlerce sivilin katledildiği Gazze saldırılarını “iddia” düzeyinde ele alarak, işgalci siyonist remin eylemlerine yönelik uluslararası tepkileri önemsizleştiriyor. Bu durum, Musk’ın “tarafsızlık” iddiasının aksine, Grokipedia’nın soykırım gerçeğini çarpıtan bir propaganda aracına dönüştüğü yönünde sert eleştirileri beraberinde getirdi.

Wikipedia’dan kopyala-yapıştır, Musk tarafından manipüle edilmiş

Basına yansıyan incelemelere göre, Grokipedia’daki yüzlerce makale doğrudan Wikipedia’dan alınmış içeriklerle oluşturulmuş durumda. Forbes “Musk’ın yapay zekâ ansiklopedisi, Wikipedia’daki insan emeğiyle üretilmiş içerikleri kopyalayıp, kendi ideolojik süzgecinden geçiriyor.” ifadelerini kullandı.

Grokipedia’daki Elon Musk maddesi, Musk’ın Ocak 2025’te Nazi selamı benzeri bir el hareketi yaptığına dair bilgiyi tamamen sansürlemiş durumda. Oysa Wikipedia’da bu olay açıkça yer alıyor.

Time dergisi ise, Grokipedia’daki Musk maddesinin, Musk’ı “coşkulu ve kahramansı” ifadelerle tanımladığını, buna karşın tartışmalı eylemlerini küçümsediğini ya da tamamen sildiğini belirtti. Dergi ayrıca, Musk’ın kişisel hayatına dair ansiklopediye uygun olmayan detayların eklendiğini, bunun da platformun güvenilirliğini zedelediğini yazdı.

“Tarafsızlık” maskesi düşüyor

Wikimedia Vakfı’ndan yapılan açıklamada “Wikipedia’nın içeriği insanların emeğidir ve her zaman öyle kalacaktır. Grokipedia ise bu insan emeğini taklit ederek var olmaya çalışıyor.” denildi. Vakıf yetkilileri, Musk’ın “yapay zekâ doğruluğu” söylemi altında aslında insan bilgisini tekeline alma ve yeniden biçimlendirme çabası içinde olduğunu vurguladı.

Uzmanlara göre Grokipedia, “bilgi özgürlüğü” söylemi arkasına gizlenen bir ideolojik yönlendirme projesi. Musk’ın politik görüşleriyle örtüşmeyen konuların sistematik biçimde filtrelendiği, bazı içeriklerin ise bilinçli olarak manipüle edildiği tespit edildi.

Giderek daha fazla kullanıcı, Musk’ın “daha az taraflı” iddiasının, gerçekte “daha az gerçek ve daha çok propaganda” anlamına geldiği görüşünde birleşiyor.