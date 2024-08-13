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Dünya İsrail'in başkenti Tel Aviv vuruldu! Hamas'tan açıklama
Dünya

İsrail'in başkenti Tel Aviv vuruldu! Hamas'tan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-08-13 17:07:00 -
İsrail'in başkenti Tel Aviv vuruldu! Hamas'tan açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv ve çevrisini iki adet M90 füzesiyle vurduğunu duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, başkent Tel Aviv ve çevresini iki adet M90 roketle hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, Tel Aviv'e 2 uzun menzilli roketin Gazze'den atıldığı belirtilirken bölgeden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, roketli saldırının "İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara ve zorla yerinden etmelere misilleme olduğu" ifade edildi.

Roketlerin nüfusun yoğun olduğu bölgelere yönelmediği için olay sırasında sirenlerin çalmadığı kaydedildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, roketlerin Gazze'den atıldığı kaydedilirken roketlerden birini İsrail sahil sahiline düştüğü diğerinin ise İsrail'e ulaşmadığı, Gazze'de düştüğü aktarıldı.

AYLAR SONRA İLK SALDIRI
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Hamas'ın bu saldırısının İsrail'e Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydedildi.

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