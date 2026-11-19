Dalda kalmasın diye belediye devreye girdi! 67 ton mandalina ücretsiz dağıtıldı
İskenderun Belediyesi, yüksek verim nedeniyle dalda kalan mandalinaları çiftçilerden satın alarak 7 bin haneye ücretsiz ulaştırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İskenderun Belediyesi, yüksek verim nedeniyle dalda kalan mandalinaları çiftçilerden satın alarak 7 bin haneye ücretsiz ulaştırdı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde üreticinin elinde kalan mandalina için belediye harekete geçti.
İskenderun Belediyesi yerel çiftçilerin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.
Bugüne kadar 67 ton mandalina 7 bin haneye ulaştırılırken, özellikle çocukların kış ayları öncesinde C vitamini bakımından zengin meyvelerle buluşmasına katkı sağlanıyor.
Hanelere kendi elleriyle kasa kasa mandalina dağıtan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, yürütülen çalışmanın hem yerel üretime hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu vurgulayarak ailelerle sohbet etti.
Başkan Dönmez, "Bizim için belediyecilik, yalnızca yol yapmak, park yapmak değildir. Üreten çiftçimizin alın terine sahip çıkmak, hemşehrilerimizin sofrasına katkı sunmak da en önemli sorumluluklarımızdandır. Çiftçilerimizin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak bugüne kadar 67 ton meyveyi 7 bin hanemize ücretsiz ulaştırdık. Bir yandan üreticimize ekonomik destek sağlarken diğer yandan özellikle çocuklarımızın kış ayları öncesinde vitamin deposu meyvelerle buluşmasını sağlıyoruz. Çiftçimiz üretecek, biz destekleyeceğiz; İskenderun'umuzda bereket paylaştıkça çoğalacak. Hiçbir üreticimizin emeğini, hiçbir hemşehrimizin ihtiyacını görmezden gelmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23