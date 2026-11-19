Başkan Dönmez, "Bizim için belediyecilik, yalnızca yol yapmak, park yapmak değildir. Üreten çiftçimizin alın terine sahip çıkmak, hemşehrilerimizin sofrasına katkı sunmak da en önemli sorumluluklarımızdandır. Çiftçilerimizin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak bugüne kadar 67 ton meyveyi 7 bin hanemize ücretsiz ulaştırdık. Bir yandan üreticimize ekonomik destek sağlarken diğer yandan özellikle çocuklarımızın kış ayları öncesinde vitamin deposu meyvelerle buluşmasını sağlıyoruz. Çiftçimiz üretecek, biz destekleyeceğiz; İskenderun'umuzda bereket paylaştıkça çoğalacak. Hiçbir üreticimizin emeğini, hiçbir hemşehrimizin ihtiyacını görmezden gelmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.