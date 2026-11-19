Türkiye, Sinop'un yanı sıra Trakya bölgesinde kurulması planlanan yeni nükleer güç santralleri için de uluslararası görüşmelerini sürdürüyor. ABD, Rusya ve Çin ile yürütülen temaslarda farklı reaktör teknolojileri, yatırım ortaklıkları ve finansman modelleri ele alınıyor. ABD ile büyük ölçekli reaktörler ve küçük modüler reaktörler konusunda iş birliği imkanları değerlendirilirken, Rusya ile Akkuyu projesinde edinilen tecrübenin yeni yatırımlara aktarılması görüşülüyor. Çin ile de nükleer santral teknolojileri ve finansman seçenekleri üzerinde temaslar devam ediyor.