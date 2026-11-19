Şirketin üretim ve satış politikasına da değinen Taşyağan, HATSAN’ın herhangi bir orduyla doğrudan çalışmadığının altını çizdi. Ukrayna’ya yapılan satışların uzun yıllardır birlikte çalıştıkları distribütör üzerinden gerçekleştiğini belirten Taşyağan, şu ifadeleri kullandı: "Biz bireysel silah üreten bir firmayız. Ürünlerimizin doğrudan bir orduya satışı söz konusu değil. Ukrayna’da 15 yıldan fazla süredir çalıştığımız bir distribütörümüz var. Silahlarımızı kendilerine zaten tedarik ediyorduk. Distribütörümüz, ürünlerimizi testlerde ve zorlu koşullarda denemiş. Bu süreçte silahlarımızın dayanıklılığını ve performansını görmüş.”