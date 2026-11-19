Rusya'nın İHA saldırısında hasar almamıştı: Türk savunma devinin silah satışları patladı
Rusya’ya ait Şahid tipi kamikaze İHA saldırısı sonrası sapasağlam kalan ve çalışmaya devam eden Türk silahı, savunma devinin satışlarına olumlu yansıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya’ya ait Şahid tipi kamikaze İHA saldırısı sonrası sapasağlam kalan ve çalışmaya devam eden Türk silahı, savunma devinin satışlarına olumlu yansıdı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kaydedilen bir görüntü, İzmir sanayisinin uluslararası alandaki üretim gücünü gündeme taşıdı. Ukrayna’da bir askerin teçhizatının Rusya’ya ait Şahid tipi kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısında parçalandığı anlarda, askerin yanında bulunan Türk yapımı HATSAN Escort BTS Magnum tüfeğinin ağır hasara rağmen çalışmaya devam ettiği görüldü.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 50 yıldır silah üretimi gerçekleştiren HATSAN’ın ürününe ilişkin görüntüler gündem olurken, şirketin üçüncü nesil temsilcisi Abdullah Taşyağan, silahın teknik özelliklerini ve üretim sürecini anlattı.
Taşyağan, Ukrayna’da görüntülere yansıyan tüfeğin yüksek kaliteli alüminyum gövdeye, dayanıklı plastik bileşenlere ve özel alaşımlı çelikten üretilen namluya sahip olduğunu belirtti. Üründe kullanılan plastik hammaddeler ve kalıp teknolojisi konusunda özel bir patent çalışmalarının bulunduğunu aktaran Taşyağan, silahın üzerinde Dura-Defend ibaresinin yer aldığını ifade etti.
Yarı otomatik gazlı çalışma sistemine sahip Escort BTS Magnum’un ikili, beşli ve onlu dikey şarjör seçenekleri bulunuyor. 12 ve 36 kalibre seçenekleriyle üretilen model, 76 milimetrelik fişek yatağına sahip. Kompakt tasarımıyla öne çıkan tüfeğin standart namlu uzunluğu ise 56 santimetre. Kullanıcılar, 10 santimetrelik ek şoklarla namluyu uzatabiliyor.
Bullpup tasarımı sayesinde ergonomik taşıma ve kullanım kolaylığı sunduğunu belirten Taşyağan, modelin zorlu saha koşullarında kullanım avantajı sağladığını kaydetti.
Şirketin üretim ve satış politikasına da değinen Taşyağan, HATSAN’ın herhangi bir orduyla doğrudan çalışmadığının altını çizdi. Ukrayna’ya yapılan satışların uzun yıllardır birlikte çalıştıkları distribütör üzerinden gerçekleştiğini belirten Taşyağan, şu ifadeleri kullandı: "Biz bireysel silah üreten bir firmayız. Ürünlerimizin doğrudan bir orduya satışı söz konusu değil. Ukrayna’da 15 yıldan fazla süredir çalıştığımız bir distribütörümüz var. Silahlarımızı kendilerine zaten tedarik ediyorduk. Distribütörümüz, ürünlerimizi testlerde ve zorlu koşullarda denemiş. Bu süreçte silahlarımızın dayanıklılığını ve performansını görmüş.”
Ukrayna’daki İHA saldırısının ardından ortaya çıkan görüntülerin ticari yansımalarının da olduğunu belirten Taşyağan, olayın ardından distribütörlerinin HATSAN’dan yaptığı alımların arttığını söyleyip, "Bu görüntüler Ukrayna’daki satışlarımızı, yani distribütörümüzün bizden yaptığı alışverişi artırdı. Biz ürünlerimizi distribütörümüze satıyoruz. Sonrasında ürünlerin nerede ve nasıl kullanıldığını bilemiyoruz. Bu, satış yapılan ülkenin kendi kurallarıyla ilgili bir durum” dedi.
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