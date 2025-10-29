Katil İsrail'in ateşkesi bozdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Gazze’deki sağlık yetkililerinden ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu akşam saatlerinden itibaren Gazze’nin kuzey, batı ve orta kesimlerinde yoğun bombardıman başlattı. Hedef alınan noktalar arasında sivil konutlar, bir hastane, bir barınak, bir okul ve bir araç da yer aldı.

Beyt Lahiya kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

ÇOCUKLAR DA HEDEFTE

Gazze’nin batısında bulunan Şifa Hastanesi yetkilileri, El-Cela Caddesi yakınlarında bulunan bir apartmana düzenlenen saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralının ise hastaneye ulaştırıldığını açıkladı. Görgü tanıkları, saldırının doğrudan sivil yaşam alanını hedef aldığını vurguladı.

SALDIRILAR ATEŞKESİ AÇIKÇA İHLAL EDİYOR

İsrail ordusunun hava saldırıları, daha önce ilan edilen ateşkes sürecine rağmen gerçekleşti. İlk etapta 14 Filistinlinin öldüğü açıklanmış, ancak gece saatlerinde yeni saldırıların da düzenlenmesiyle can kaybı 18'e yükseldi. Yaralı sayısına ilişkin net bilgi verilmezken, birçok bölgeden sivil kayıpların olduğu bildiriliyor.

“SARI HAT” BÖLGESİ DE HEDEFTE

Yerel kaynaklara göre İsrail, daha önce çekildiği ve ateşkes anlaşması çerçevesinde operasyon yapılmayacağı belirtilen “Sarı Hat” içindeki bölgeleri de hedef aldı. Bu durum, ateşkes ihlalinin hem askeri hem de siyasi boyutta derinleştiğini ortaya koyuyor.

Uluslararası kamuoyu henüz somut bir tepki vermiş değil. Ancak saldırıların, arabulucu ülkelerin güvenliğini sağladığı alanları da kapsaması, önümüzdeki günlerde diplomatik gerilimi artırabileceği şeklinde yorumlanıyor.

YENİ BİR İNSANİ KRİZİN KAPISI MI ARALANIYOR?

Saldırılar sırasında hedef alınan alanlarda çok sayıda yerinden edilmiş sivilin yaşadığına dikkat çeken Gazze'deki sağlık ve yardım kuruluşları, yeni bir insani kriz uyarısında bulundu. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte barınakların bombalanması, sivillerin barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimini daha da zorlaştırıyor.