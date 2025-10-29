  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu
Dünya Katil İsrail'in ateşkesi bozdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Dünya

Katil İsrail'in ateşkesi bozdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katil İsrail'in ateşkesi bozdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik yeni hava saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 18'e ulaştı. Saldırılar, taraflar arasında yürürlükte olan ateşkese rağmen gerçekleştirildi.

Gazze’deki sağlık yetkililerinden ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu akşam saatlerinden itibaren Gazze’nin kuzey, batı ve orta kesimlerinde yoğun bombardıman başlattı. Hedef alınan noktalar arasında sivil konutlar, bir hastane, bir barınak, bir okul ve bir araç da yer aldı.

Beyt Lahiya kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

ÇOCUKLAR DA HEDEFTE

Gazze’nin batısında bulunan Şifa Hastanesi yetkilileri, El-Cela Caddesi yakınlarında bulunan bir apartmana düzenlenen saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralının ise hastaneye ulaştırıldığını açıkladı. Görgü tanıkları, saldırının doğrudan sivil yaşam alanını hedef aldığını vurguladı.

SALDIRILAR ATEŞKESİ AÇIKÇA İHLAL EDİYOR

İsrail ordusunun hava saldırıları, daha önce ilan edilen ateşkes sürecine rağmen gerçekleşti. İlk etapta 14 Filistinlinin öldüğü açıklanmış, ancak gece saatlerinde yeni saldırıların da düzenlenmesiyle can kaybı 18'e yükseldi. Yaralı sayısına ilişkin net bilgi verilmezken, birçok bölgeden sivil kayıpların olduğu bildiriliyor.

“SARI HAT” BÖLGESİ DE HEDEFTE

Yerel kaynaklara göre İsrail, daha önce çekildiği ve ateşkes anlaşması çerçevesinde operasyon yapılmayacağı belirtilen “Sarı Hat” içindeki bölgeleri de hedef aldı. Bu durum, ateşkes ihlalinin hem askeri hem de siyasi boyutta derinleştiğini ortaya koyuyor.

Uluslararası kamuoyu henüz somut bir tepki vermiş değil. Ancak saldırıların, arabulucu ülkelerin güvenliğini sağladığı alanları da kapsaması, önümüzdeki günlerde diplomatik gerilimi artırabileceği şeklinde yorumlanıyor.

YENİ BİR İNSANİ KRİZİN KAPISI MI ARALANIYOR?

Saldırılar sırasında hedef alınan alanlarda çok sayıda yerinden edilmiş sivilin yaşadığına dikkat çeken Gazze'deki sağlık ve yardım kuruluşları, yeni bir insani kriz uyarısında bulundu. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte barınakların bombalanması, sivillerin barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimini daha da zorlaştırıyor.

İsrail'de "Türk Askeri" alarmı!
İsrail'de "Türk Askeri" alarmı!

Gündem

İsrail'de "Türk Askeri" alarmı!

İsrail’i eleştiren İngiliz gazeteciye gözaltı!
İsrail’i eleştiren İngiliz gazeteciye gözaltı!

Dünya

İsrail’i eleştiren İngiliz gazeteciye gözaltı!

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele
Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Dünya

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Terör devleti İsrail Gazze'ye saldırı başlattı
Terör devleti İsrail Gazze'ye saldırı başlattı

Dünya

Terör devleti İsrail Gazze'ye saldırı başlattı

AK Parti'den İsrail'e Gazze tepkisi
AK Parti'den İsrail'e Gazze tepkisi

Gündem

AK Parti'den İsrail'e Gazze tepkisi

İsrail Gazze'ye saldırı emri verdi Hamas'tan ' saldırmadık ve ateşkese bağlıyız' açıklaması geldi
İsrail Gazze'ye saldırı emri verdi Hamas'tan ' saldırmadık ve ateşkese bağlıyız' açıklaması geldi

Dünya

İsrail Gazze'ye saldırı emri verdi Hamas'tan ' saldırmadık ve ateşkese bağlıyız' açıklaması geldi

Katil Bakan, Hamas'ı tehdit etti
Katil Bakan, Hamas'ı tehdit etti

Dünya

Katil Bakan, Hamas'ı tehdit etti

Türkiye'den Skandal İsrail Kararına Sert Tepki: "Yaptırım Süreçleri Devreye Sokulmalı"
Türkiye'den Skandal İsrail Kararına Sert Tepki: "Yaptırım Süreçleri Devreye Sokulmalı"

Gündem

Türkiye'den Skandal İsrail Kararına Sert Tepki: "Yaptırım Süreçleri Devreye Sokulmalı"

Terörist Netanyahu ve çetesinin eseri! İsrailli turistler neye uğradığını şaşırdı
Terörist Netanyahu ve çetesinin eseri! İsrailli turistler neye uğradığını şaşırdı

Dünya

Terörist Netanyahu ve çetesinin eseri! İsrailli turistler neye uğradığını şaşırdı

Katil İsrail'in ateşkesi bozdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Katil İsrail'in ateşkesi bozdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Dünya

Katil İsrail'in ateşkesi bozdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23