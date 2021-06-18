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Dünya

“İsrail’i sevselerdi oylarını bana verirlerdi”

Eski ABD başkanı Donald Trump, seçimlerde kendisine oy vermeyen ABD’li İsrail’i yeteri kadar sevmediğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 13:29:00 -
“İsrail’i sevselerdi oylarını bana verirlerdi”

Münübe Yılmaz

Eski ABD başkanı Donald Trump, seçimlerde kendisine oy vermeyen ABD’li İsrail’i yeteri kadar sevmediğini dile getirdi. Ami dergisine röportaj veren Trump, İsrail için yaptıklarına rağmen Amerikalı Yahudilerin başkanlık seçimlerinde kendisini desteklememelerinden ötürü hayal kırıklığına uğradını açıkladı. “Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettim, İran ile nükleer anlaşmadan çekildim ve Golan Tepeleri üzerinde İsrail hâkimiyetini tanıdım. Buna rağmen Yahudilerin sadece yüzde 25’inin oyunu aldım. Bu size de çok tuhaf gelmiyor mu?” diyen Trump, ABD’de yaşayan Yahudilerin İsrail’i yeteri kadar sevmediğini düşündüğünü söyledi. Trump, 2019 yılında başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’ye oy verecek Yahudileri hem ABD’ye, hem de İsrail’e karşı sadakatsız olmak ile suçlamıştı.

 

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