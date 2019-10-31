İsrail'i füze ile vurdular

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına füze atışı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden İsrail'e bir füze atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İşgalci güç İsrail, Filistinlilere bölgede zulüm etmeye devam ediyor.

İsrail hapishanelerinde 5 binden fazla Filistinli var

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

FKÖ'den kınama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), işgal altında bulunan Filistin kentlerindeki ihlal, baskın ve gözaltı dalgalarını arttıran İsrail'i kınadı.

İsrail'in zulümleri

İsrail'in dini bayramları ve sürekli uyguladığı yasakları nedeniyle bu ay Harem-i İbrahim Camisi'nde 150 vakitten sadece 22'sinde ezan okunabildi. İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.