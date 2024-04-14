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Dünya İsrail’i Eurovision’dan men edin protestosu
Dünya

İsrail’i Eurovision’dan men edin protestosu

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:09:00 -
İsrail’i Eurovision’dan men edin protestosu

Barbar İsrail’in 11 Mayıs’ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç’in Malmö kentinde protesto edildi.

Malmö’de, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, kentte yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’in boykot edilmesini talep etti. Protestocular, Eurovision logosunun üzerinde İsrail’in boykot edilmesi çağrısında bulunan bir pankart taşıdı.

Bir başka pankartta da kan görünümlü kırmızı lekeler ve İsrail bayrağı bulunan bir mikrofonun akordunu kesen makas yer aldı.

Avrupa’da İsrail'in men edilmesi çağrıları

Avrupa’dan birçok ülke, İsveç’in Malmö kentinde 11 Mayıs’ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’ndan İsrail’in menedilmesi yönünde çağrılar yapmıştı. İzlanda’da müzisyenler derneği Aralık 2023’te ulusal yayın kuruluşu RUV’nin 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı. Ayrıca İspanya, Fransa ve İsveç’te birçok sanatçı İsrail’in men edilmesi çağrısı yapmıştı.

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