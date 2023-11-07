  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümet 700 bin adet ikinci el aracı satışa çıkarıyor! Fiyat makul tutulacak, tarih resmen belli oldu

Kuveyt'ten heyecanlandıran Türkiye açıklaması: Bunu yapabiliriz

Kıdem tazminatınızı için çarpıcı anket! 3 çalışandan 1'i hakkının farkında değil

Ne yapıp edip gündeme gelmeyi başarıyor! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yol çalışmalarına inanmayanlara videolu yanıt: "He montaj"

Günlerdir dedikodular çalkalanıyordu! SGK’dan maaş alanlara haber var

Birçok ülkedeki yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma kararı aldılar! ABD devi Türkiye'de üretip dünyaya gönderecek

Netanyahu’nun sırdaşından kankasını kızdıracak sözler! “Saldırılar bitince…”

Günlerdir merak ediliyordu! Ahmet Nur Çebi adaylık kararını açıkladı

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Adı değişti ama hala kimse bilmiyor! İşte Hindistan’ın yeni ismi…
Dünya İsrail'i destekleyen Başbakan'a soğuk duş! Ziyaretini iptal ettiler
Dünya

İsrail'i destekleyen Başbakan'a soğuk duş! Ziyaretini iptal ettiler

Yeniakit Publisher
2023-11-07 18:59:00 -
İsrail'i destekleyen Başbakan'a soğuk duş! Ziyaretini iptal ettiler

Çekya Başbakanı Petr Fiala’nın Nijerya’ya yapacağı ziyaretin, Prag yönetiminin İsrail’e verdiği destekten ötürü iptal edildiği ileri sürüldü.

Yaklaşık bir haftadır Afrika’da çeşitli ülkelerde temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Fiala’nın Nijerya ziyaretinin, ev sahibi ülke tarafından iptal edildiği savunuldu.

Çekya Hükümet Sözcüsü Vaclav Smolka, ziyaretin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Nijerya’nın, söz konusu ziyaret ve burada yapılması planlanan ekonomi forumunu düzenlemek için uygun durumda olmadığını kendilerine ilettiğini aktararak bu nedenle ziyaretin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Çekya'dan ateşkese ret oyu

Çekya Haber Ajansının (CTK) diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Çekya’nın 27 Ekim’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki karar tasarısına "ret" oyu kullanarak İsrail’i desteklemesinin, ziyaretin iptalinin altında yatan neden olduğu iddia edildi.

Başbakan Fiala’nın, Nijerya ziyaretinin iptal edilmesi üzerine, temaslarda bulunduğu Kamerun’da bugün de kalacağı belirtildi.

Fiala, 3 Kasım'dan bu yana Afrika'da çeşitli ülkelerde temaslarda bulunuyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'
Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'

Gündem

Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'

4 bin 104’ü çocuk 10 bin 22 şehid! İsrail terör örgütünün ta kendisi
4 bin 104’ü çocuk 10 bin 22 şehid! İsrail terör örgütünün ta kendisi

Gündem

4 bin 104’ü çocuk 10 bin 22 şehid! İsrail terör örgütünün ta kendisi

Rezillik diz boyu! Özdağ'ın İsrail ajanlığı ifşa oldu!
Rezillik diz boyu! Özdağ'ın İsrail ajanlığı ifşa oldu!

Gündem

Rezillik diz boyu! Özdağ'ın İsrail ajanlığı ifşa oldu!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail savaş suçu işliyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail savaş suçu işliyor

Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail savaş suçu işliyor

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz
İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Gündem

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Mamak Belediyesi'nden İsrail ürünlerine boykot
Mamak Belediyesi'nden İsrail ürünlerine boykot

Aktüel

Mamak Belediyesi'nden İsrail ürünlerine boykot

İsrail, Gazze'nin kuzeyinden tehcire zorlanan Filistinlilere ait olduğu öne sürülen bir görüntüyü paylaştı
İsrail, Gazze'nin kuzeyinden tehcire zorlanan Filistinlilere ait olduğu öne sürülen bir görüntüyü paylaştı

Gündem

İsrail, Gazze'nin kuzeyinden tehcire zorlanan Filistinlilere ait olduğu öne sürülen bir görüntüyü paylaştı

Usame Hamdan: Hamas halkımızın vicdanı ve özlemi olarak kalacak
Usame Hamdan: Hamas halkımızın vicdanı ve özlemi olarak kalacak

Dünya

Usame Hamdan: Hamas halkımızın vicdanı ve özlemi olarak kalacak

İki yüzlü ABD! Bir yandan ateşkes diyor bir yandan İsrail'e bomba gönderiyor
İki yüzlü ABD! Bir yandan ateşkes diyor bir yandan İsrail'e bomba gönderiyor

Dünya

İki yüzlü ABD! Bir yandan ateşkes diyor bir yandan İsrail'e bomba gönderiyor

"İsrail’in ‘İnsani Ateşkes’ açıklamasında Türkiye’nin etkisi var"
“İsrail’in ‘İnsani Ateşkes’ açıklamasında Türkiye’nin etkisi var”

Dünya

“İsrail’in ‘İnsani Ateşkes’ açıklamasında Türkiye’nin etkisi var”

ABD'li emekli albaydan İsrail'e Türkiye uyarısı: Türk askeri oraya girecek, dikkatli olun
ABD'li emekli albaydan İsrail'e Türkiye uyarısı: Türk askeri oraya girecek, dikkatli olun

Gündem

ABD'li emekli albaydan İsrail'e Türkiye uyarısı: Türk askeri oraya girecek, dikkatli olun

Yazıklar olsun! İnsanların üstüne bomba yağarken İsrail gazetesinin derdine bak
Yazıklar olsun! İnsanların üstüne bomba yağarken İsrail gazetesinin derdine bak

Gündem

Yazıklar olsun! İnsanların üstüne bomba yağarken İsrail gazetesinin derdine bak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23