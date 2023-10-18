İsrail’i aklama adına manşetini 3 kez değiştirdi The New York Times’ın utanç manşeti
ABD'nin önde gelen gazetesi The New York Times bir skandala imza attı. NY Times, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını ilk olarak olayı "İsrail saldırısı" başlığıyla verdi. Ardından dünyaca ünlü gazete başlıktaki "İsrail" ifadesini kaldırıp 3 kez manşet değiştirdi.
İsrail'in Gazze şeridindeki hastane saldırısında en az 600 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi hâlâ enkaz altındayken dünyanın gözü bu katliamda. ABD'nin önde gelen dünyaca ünlü gazetesi The New York Times, yüzlerce kişinin ölümünün bir numaralı sorumlusu İsrail'i aklamak için 3 kez manşet değiştirdi.
"İSRAİL SALDIRISI İFADESİNİ SİLDİ"
Skandal hareket büyük tepki çekti. İlk manşetinde "İsrail saldırısı bir hastanede yüzlerce kişiyi öldürdü" ifadelerini kullanan gazete, ikinci manşetinde "Gazze'deki bir hastaneye saldırıda en az 500 ölü var" ifadesini, son manşetinde ise yine değişikliğe giderek "Gazze'de bir hastanedeki patlamada en az 500 ölü var" ifadesini kullandı.
NY Times'ın bu hareketi büyük tepki çekti.
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