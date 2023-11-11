İsrail'e yönelik ambargo talebine 4 Arap ülkesi karşı çıktı

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze için toplandığı zirvede Arap ülkeleri, İsrail'e 1967'deki gibi geniş bir ambargo uygulanması talebi konusunda anlaşamadı.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'yi 35 gündür bombalıyor.

Adeta soykırımın yaşandığı İsrail saldırılarının durması için, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde İslam ülkeleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Arap ülkelerinden İsrail'e karşı 5 yaptırım önerisi

il kayıpları durdurmak ve bölgede iki devletli bir çözüm için harekete geçmek isteyen 11 Arap ülkesi, İsrail üzerinde baskı oluşturmak amacıyla 5 farklı madde önerisinde bulundu.

İsrail'e yönelik 1967'de Arap ülkelerince uygulanan ambargoyla benzeşen öneride, söz konusu maddeler şu şekilde:

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1- İsrail'e mühimmat sağlamak için Amerikan askeri üslerinin kullanılmasının engellenmesi.

2-Diplomatik ve ekonomik ilişkilerin dondurulması

3-Petrol kullanmakla tehdit etmek

4-İsrail sivil havacılığının Arap hava sahasında engellenmesi

5-Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması talebinin iletilmesi amacıyla Arap bakanlar komitesi oluşturulması

4 Arap ülkesi, ambargo önerisini reddetti

İsrail'e baskı kurmak için önerilen maddeler; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Fas, Bahreyn tarafından reddedildi.