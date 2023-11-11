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Gündem İsrail’e yardım iddialarına açıklama geldi
Gündem

İsrail’e yardım iddialarına açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-11 09:00:00 -
İsrail’e yardım iddialarına açıklama geldi

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin Gazze'de katliam yapan İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddiaları büyük tepki çekti. Marka için boykot çağrıları yapılmaya başlanırken, yapılan açıklamada yardım iddiaları yalanlandı.

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin İsrail ordusuna destek için kahve gönderdiği iddiaları büyük yankı uyandırdı. Boykot çağrıları dile getirilmeye başlanmışken marka tarafından iddialar yalanlandı.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

1 ayı aşkın süredir Gazze'de katliam yapan İsrail ordusundan doldukları öne sürülen iki kişi, ellerinde Kurukahveci Mehmet Efendi'ye ait kolileri taşırken gösteren bir fotoğraf yayınladı. Bununla birlikte İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Kurukahveci Mehmet Efendi'nin İsrail ordusuna destek için kahve gönderdiği iddia edildi. Paylaşılan fotoğrafın ardından sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.

"ASILSIZ İDDİALARDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur, Son günlerde Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla ilgili sosyal medya hesaplarında hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesini düstur edinmiş bir ülkenin markası olarak, böyle bir iddianın muhatabı olmadığımızın ve olamayacağımızın bilinmesini isteriz. 152 yıldır yerli ve milli olan markamızın ayakta kalmasını sağlayan şey, her şeyden önce karşılıklı saygı, dostluk ve güven temeli üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Dünyanın 60 ülkesine ihracat yaparak, hem ülke ekonomimize hem de Türk kahvesi kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunuyor, bununla da gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sohbetlerin, dostluğun, misafirperverliğin simgesi olmaya devam edeceğiz."
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Yorumlar

hüseyin

hiç samimi bi açılma değil bence. var bunun altında da bişey

Mehmet Salih

açıklamada bile inkar etmiyor...! reziller....
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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