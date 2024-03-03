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Dünya İsrail'e şok! İran MOSSAD ajanını ipe astı
Dünya

İsrail'e şok! İran MOSSAD ajanını ipe astı

Yeniakit Publisher
2024-03-03 21:07:00 -
İsrail'e şok! İran MOSSAD ajanını ipe astı

İran'da, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk faaliyetleri yürütmek ve sabotaj eylemleri planlamakla suçlanan 1 kişi idam edildi.

İran, casusluk suçlamasıyla bir kişiyi daha idam etti. Devlet televizyonunda yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl İsfahan eyaletinde Savunma Bakanlığı'na bağlı bir araştırma merkezine yönelik “sabotaj eylemi planlamak” ve İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına “casusluk faaliyetleri yürütmek” ile suçlanan 1 kişinin idam edildiği duyuruldu.

İdam edilen kişinin kimliği paylaşılmazken, söz konusu şahsın araştırma merkezine yönelik gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) saldırısının planlayıcısı olduğu belirtildi.

Casusluk iddiasıyla 4 kişi daha idam edilmişti

İran'da geçtiğimiz ocak ayında MOSSAD adına casusluk ve sabotaj suçlamasıyla 4 kişi daha idam edilmişti. Şahıslar, 2022 yılında İsfahan kentindeki Savunma Bakanlığı'na ait bir fabrikaya bombalı eylem gerçekleştirme girişiminde bulunmaktan suçlu bulunmuşlardı.

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