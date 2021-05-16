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Dünya İsrail'e silah taşıyacaktı! İşçiler, silah yüklemeyi reddetti
Dünya

İsrail'e silah taşıyacaktı! İşçiler, silah yüklemeyi reddetti

İtalya’da Livorno Limanı’na gelen kargo gemisinin İsrail'e gideceğini öğrenen İtalyan işçiler, gemiye silah yüklemeyi reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 10:28:00 -
İsrail'e silah taşıyacaktı! İşçiler, silah yüklemeyi reddetti

İsrail, çocuk yaşlı demeden masum Filistinlilere saldırılarını sürdürürken, dünyanın farklı noktalarından işgal güçlerine tepkiler yükseliyor.

Yükleme reddedildi

İtalya’da, Livorno Limanı’na yanaşan Asiatic Island isimli geminin İsrail'e silah ve patlayıcı taşıyacağından haberdar olan liman işçileri, yükleme yapmayı reddetti ve greve başladı.

Suç ortağı olmak istemediler

İşçilerin bağlı olduğu sendika tarafından yapılan açıklamada, “Livorno liman işçileri ile bir farkındalık kampanyası başlattık. Olan bitenlere gözlerimizi kapatamaz veya daha da kötüsü Filistinlilere yönelik katliamlarda suç ortağı olamayız” denildi.

İşçilerin bu tutumuna ilişkin konuşan İtalyan siyasetçi Nicola Fratoianni, “Liman işçileri bu felaket günlerde olup bitenlere suç ortaklığı yapmamak için silah yüklemeyeceklerini duyurdular. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Bu farkındalığa ortak olmamak elden değil. Ülkemiz insanlarının da bu farkındalığa uygun yaratılabilecek başka alternatif seçenekleri bulmamız ve değerlendirmemiz gerekir..
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diyarbakırlı

Malatya'lı kardeşlerimizin de Kürecik Radar üssüne dikkati çekmek için üs çevresinde elele çember oluşturarak farkındalık yaratabilirler.
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