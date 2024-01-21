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Gündem İsrail'e Lahey'de bir dava da Endonezya'dan!
Gündem

İsrail'e Lahey'de bir dava da Endonezya'dan!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 20:09:00 - 2024-01-21 20:20:24
İsrail'e Lahey'de bir dava da Endonezya'dan!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ardından Endonezya'da, İsrail'e karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı.

Gelişmeyi İsrail'in Maariv gazetesi dünyaya servis etti.

Haberde, Endonezya'nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail işgaline karşı yeni bir dava açtığı belirtildi. Endonezya açtığı davayla Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguladığı gerekçesiyle İsrail'e karşı ilk davayı açan Güney Afrika'ya destek verdi.

Endonezyalı ekip çalışmalarını tamamlayarak başvuru yaptı!

Endonezya Dışişleri Bakanlığı daha önce İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki "politika ve uygulamalarından" sorumlu tutulması için Endonezya'nın UAD'a açacağı davanın taslağının hazırlanmasına yardımcı olmak üzere bir uzmanlar ekibi oluşturmuştu.

Yerel Jakarta Post internet sitesine göre, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, davanın uluslararası hukuka dayalı küresel düzenin desteklenmesine yardımcı olacağını ve Filistinlileri destekleyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta 2 açık oturum düzenlenmişti!

Geçtiğimiz hafta UAD, Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım suçu işlediği iddiasıyla İsrail'e karşı açtığı davayı incelemeye başlamasının bir parçası olarak iki açık oturum düzenlemişti.
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