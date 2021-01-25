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Dünya İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!
Dünya

İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!

İngiltere'de tekerli sandalyeye mahkum olan otizmli oğlunu öldürdüğünü itiraf eden kadın, çocuğunun Mesih olduğunu iddia etti. Bu nedenle ağzına sünger sokarak çocuğunu öldürdüğünü itiraf eden anne, ''İşim bu dünyadaki dengeyi sağlamaktı'' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:45:00 -
İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!

Ünlü kişilerin fotoğrafçılığını yapan Dean Freeman'ın 40 yaşındaki eski eşi Olga, otizmli olan ve yürüyemediği için tekerlekli sandalyeye mahkum olan 10 yaşındaki oğlu Dylan'ın boğazına zorla sünger yerleştirerek öldürmüştü.

''Oğlum Mesih'ti, bu nedenle öldürdüm''

İşlediği cinayeti başlangıçta kabul etmeyen kadın, bugün yapılan sanal duruşmada tanıkların ifadesi doğrultusunda suçunu kabul etti.

Oğlunun Mesih olduğu gerekçesiyle yaşamına son veren kadın, "Benim işim bu dünyadaki dengeyi sağlamak ve bunun için sevgili çocuğumu feda ettim" dedi.

"Ben bittim, neredesin?"

Otizmli çocuğun boğazında sünger parçasıyla cansız bir vaziyette bulunmadan önceki gece, annesinin Rus vatandaşı olan bir arkadaşına "Ben bittim. Neredesin?" yazan bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

İsrail'e kaçmak için bilet aldı

Aldığı mesajdan birkaç saat sonra eve gelen Rus kadın, cani kadının Dylan'ın odasına girmeye izin vermediğini söyledi. Ayrıca mahkemede ifade veren acımasız annenin arkadaşı, Olga'nın Tel Aviv'e uçak bileti rezervasyonu yaptığını belirtti.

 

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