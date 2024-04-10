'İsrail’e jet yakıtı satılıyor' yalanına Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yıl önce böyle cevap vermişti

Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e 54 ürün grubunu kapsayan yaptırım uygulamasının ardından sosyal medyada "Türkiye, İsrail’e jet yakıtı satıyor" yalanı yıllar sonra yeniden hortladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaları yalanlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında konuyla ilgili yaptığı açıklama da yeniden gündem oldu.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları her geçen gün şiddetlenerek devam ediyor. Türkiye, İsrail'in saldırılarıyla soykırım edilmek suretiyle insani felaket yaşayan Filistin'e dünyada en çok yardım eden ilk sıradaki ülke konumunda olsa da bazı kirli siyaset odakları tarafından sosyal medya aracılığıyla Türkiye-İsrail ekseninde algı operasyonları yürütülmeye başlandı.

YILLAR SONRA AYNI YALANIN BUTONUNA BASTILAR

Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iftiraları dolaşıma sokuldu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN 10 YIL ÖNCE YAPTIĞI KONUŞMAYLA JET YAKITI İDDİALARINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'de kaos çıkarmak ve İsrail'in ekmeğine yağ sürmek için durmaksızın çalışan provokatörler, 2014 yılında da benzer bir algı operasyonuna girişmiş ve Türkiye'nin İsrail'e jet yakıtı satıldığını iddia etmişti.

'ZATEN ÇIKININIZDA TEK ŞEY VAR. YALAN, İFTİRA, TAKİYE...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2014'te yaptığı açıklamada, "Gazze katliamını örtmek, perdelemek için her gün alçakça iftiralar atılıyor. Neymiş Türkiye, İsrail’e jet yakıtı satıyormuş. Dürüst olun dürüst. Zaten çıkınınızda tek şey var. Yalan, iftira, takiye. Siz busunuz, siz busunuz. Enerji Bakanım kaç kez açıkladı, böyle bir şey söz konusu değil ama bunlar yalanı ciddi anlamda meslek edinmişler. Buraya İsrail’in uçağı gelir ve havalimanından kendi yakıtını alır. Bu her ulus için gittiği ülkelerde orada bakımını yapar, yakıtını alır, sonra yoluna devam eder." tepkisini göstermişti.