İfadesine ulaşıldı! Savcı sordu Mehmet Akif Ersoy cevapladı

Uçak biletlerine 2026 düzenlemesi: İç hatlar için üst sınır fiyatı 3 bin 710 lira oldu

Flaş iddia: Kenan İmirzalıoğlu 2028'de AK Parti milletvekili adayı oluyor! Geç bile kaldı

Ziyaret sonrası büyük artış! Başkan Erdoğan, Malezya'ya boşuna gitmemiş

İşte kaçışın kayıtları: Adliye vurguncusunun havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim

Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı

CHP örnek alsın! Güney Kore'de rüşvet aldığı iddia edilen Bakan kararını verdi

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Yerli ve milli mühendislerimizin emeğiyle hayata geçireceğiz

Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü
Gündem İsrail’e İzlanda’dan Eurovision bombası “Biz de yokuz!’
Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İspanya, İrlanda, Hollanda ve Slovenya'nın ardından İzlanda da, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına tepki olarak yarışmaya katılmayacaklarını duyurdu. İsrail'in yer alması nedeniyle İzlanda'nın yarışmaya katılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisinin, oylamaya sunulmasına gerek kalmadı.

RUV Yönetim Kurulu, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin vermesinin ardından aldığı kararı açıkladı.

 

 

RUV Genel Müdürü Stefan Eiriksson, yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda yarışmayla ilgili barış ve neşe yok. Öncelikle bu yüzden, durum böyle olduğu sürece geri adım atıyoruz" dedi.

 

 

İsrail'in yer alması nedeniyle İzlanda'nın yarışmaya katılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisinin, oylamaya sunulmasına gerek kalmadı.

RUV Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Jon Hafstein, "Bu toplantı için sunduğumuz önerinin gereksiz olduğu ortaya çıktı ve bu nedenle öneri bir kenara bırakılarak tutanağa geçirildi" ifadesini kullandı.

 

 

Konunun artık kapandığını dile getiren Hafstein, İzlandalıların, herkesin bildiği nedenlerden dolayı Eurovision'a katılmayacaklarını bildiğini vurguladı.

 

