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Dünya İsrail'e İHA saldırısı! Irak topraklarından atıldı
Dünya

İsrail'e İHA saldırısı! Irak topraklarından atıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 01:56:00 -
İsrail'e İHA saldırısı! Irak topraklarından atıldı

Katil İsrail'in Eilat kentine yönelik yapılan İHA saldırısını Irak'taki İslami Direniş grubu üstlendi.

İsrail ordusunun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eilat bölgesinde aktifleşen uyarıların ardından İsrail savaş uçağının, "doğudan gelen" iki İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Müdahale edilen İHA'ların İsrail topraklarına girmediği kaydedildi.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, İHA'lar sebebiyle Eilat kenti ve çevresinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Öte yandan, "Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyon, Eilat kentini hedef alan İHA saldırısını üstlendi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, Eilat'taki askeri hedeflere 3 İHA ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.
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Kaynak: AA

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Yorumlar

Ne yaptığınızın farkında mısınız?

Bu haberin haber değeri olabilir mi?... başarısızlıkla sonuçlanan bir girişimi haber yapmak sadece laf kalabalığıdır... ayrıca psikolojik harb olarak yazıldığında israilin işine yarar...

Ahmet

İsrail kızdıracaklar şimdiki hedefi IRAK
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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