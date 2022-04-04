İsrail'e 'dur' diyecek yok mu? 29 Filistinli şehid edildi!

FİMED tarafından derlenen özel bilgi ve verilere göre 2022 yılının ilk çeyreğinde siyonistler tarafından 29 Filistinli şehid edildi.

Verilere göre Ocak ayında 2'si Ramallah'ta, 2'si el-Halil'de, 1'i Nablus'ta ve 1'i Kudüs’te olmak üzere toplam 6 Filistinli şehid edildi.

Şubat ayında da işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli şehadete kavuştu. Bunların üçü Nablus’ta, diğer üçü Cenin, Ramallah ve Beytüllahim’de şehid oldu.

Mart ayında ise toplamda 17 Filistinli şehid edildi. Bu ay içerisinde şehid edilenlerin 6'sı Cenin’de, 3'ü Kudüs’te, 2'si Nablus’ta, diğerlerinin ise işgal altındaki iç bölgelerde şehid edildiği öğrenildi.

Elde edilen istatistiklere göre, bu yılın ilk çeyreği, 2020 ve 2021’deki aynı dönemle karşılaştırıldığında, şehid sayısı açısından en fazla şehid verilen dönemdir.

2020 yılında işgal kurşunlarıyla ilk çeyrekte 12 kişi şehid edilmişti. Bunların 2'si Ocak, 8'i Şubat ve 2 kişi ise Mart ayında şehid edilmişti.

2021 yılının ilk üç ayında da 12 Filistinli şehid edilmişti. 2021 Ocak ayında 5, Şubat ayında 3 ve Mart ayında 4 Filistinli şehid oldu.(İLKHA)