İsrail'e destek veren Avustralya Başbakanı protesto edildi
İsrail'e destek veren Avustralya Başbakanı Albanese protesto edildi: "Ellerinizde kan var"
İsrail'e destek veren Avustralya Başbakanı Albanese protesto edildi: "Ellerinizde kan var"
Avustralyalılar, İsrail'e destek veren başbakanları Anthony Albanese'yi, Melbourne'de katıldığı konferans öncesi "Ellerinizde kan var. Yazıklar olsun" sözleriyle protesto etti.
Albanese, yakın zamanda Tel Aviv'e destek ziyareti yapacak. Avustralya, İsrail'e silah tedarik eden ülkeler içerisinde yer alıyordu.
Fakat Avustralya'da düzenlenen büyük çaplı protestolarda verilen tepkilere karşılık; 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah tedarik etmediklerini açıklamışlardı.