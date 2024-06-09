İsrail'e çok büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecekler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'i "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dahil etmeye karar vermesi Melih Altınok'un da gündemindeydi. Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldüren veya yaralayan İsrail ordusunun, gelecek hafta yayınlanacak kara listede yer alacağı açıklanırken, Sabah gazetesi yazarı Altınok, onca tehdidi göğüsleyip kararın çıkartılması için şahsi çaba harcayan Guterres'i tebrik etti. Altınok, kararın ne kadar işe yarayacağını bilmediğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Washington'daki askeri ataşesi Tümgeneral Hedi Silberman'a, DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi terör örgütlerinin yanı sıra İsrail'i de "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dâhil etmeye karar verdiğini açıkladı.

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldüren veya yaralayan İsrail ordusu, gelecek hafta yayınlanacak kara listede yer alacak. Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama onca tehdidi göğüsleyip kararın çıkartılması için şahsi çaba harcayan Guterres'i tebrik ediyoruz."



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