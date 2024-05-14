İsrail’e büyük şok! O mit artık sona erdi

Gazze'deki durum uluslararası arenada giderek daha fazla dikkat çekerken, Filistin halkının direnişi ve küresel vicdanın tepkisi İsrail ve destekçilerinin politikalarını zor durumda bırakıyor. BM ve diğer uluslararası platformlarda Filistin'e yönelik artan destek, İsrail'in stratejilerini ve Batılı ülkelerin tutumlarını sorgulatıyor. Kimsenin artık Batı'dan ve Siyonist barbarlardan korkmadığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar, “İsrail'in dokunulmazlık miti sona erdi. Çünkü ABD'nin 75 yıl önce temellerini attığı sömürü ve tahakküm mekanizmasının bir hükmü kalmadı” diyor. İşte Tutar’ın o yazısı:

“Filistin halkının direniş iradesi ve küresel vicdanın isyanı İsrail ve destekçisi Batılı soykırımcıların bütün planlarını tersyüz ediyor. Gazze'yi ilhak edip haritadan silmek isteyen Siyonistlerin şimdi kendileri yok olmaya doğru gidiyor.

Katliamcı İsrail ve destekçileri giderek yalnızlaşırken BM'deki son oylamadan da görüldüğü üzere dünyadan ezici bir destek alan Filistin ise devletleşmeye doğru ilerliyor. ABD ve Avrupa'nın şantajları artık işe yaramıyor. Dünya ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olduklarını bir kez daha ilan etti.

Küresel vicdan her yerde ayakta. Kampüslerdeki isyan bütün şiddet önlemlerine rağmen yayılıyor. Yönetici elit ideolojinin temel kalesi olan ABD'deki Columbia Üniversitesi, sömürgeci ve soykırımcı paradigmanın sürdürülmesi için hayati öneme sahipti.

Ne var ki ABD'nin kendi öğrencileri ve öğretim üyeleri dahi bu vahşi soykırıma isyan etti. Bu durum ABD genelindeki üniversite sisteminin geri kalanı üzerinde domino etkisine yol açtı. İsyan ateşi ABD'nin ardından Avrupa'ya da sıçradı.

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İş, sanat, spor ve medya dünyasındaki sansür ve tehditler de işe yaramıyor. Korku duvarlarını yıkan vicdanlı insanlar dünyanın her yerinde ve her platformda tepkilerini göstererek çocuk ve kadınları hunharca katleden barbar soykırımcıları kitleler halinde lanetliyor.

Siyonistlerin, soykırımcı İsrail'in Yahudi ırkçılığına ve sömürgeci 'apartheid' sistemine karşı çıkanları 'antisemitizm-Yahudi düşmanlığı' ile suçlama ve bastırma manipülasyonu artık deşifre oldu, işe yaramıyor ve istenilen itibarı görmüyor.

Bir avuç Batılı ülke dışında İsrail'e destek veren yok. Onlar da artık Uluslararası Adalet Divanı (Lahey) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmaktan korktukları için Siyonistlere silah yardımlarını bile kısmaya başladı. Zira çok sayıda ülke Gazze'deki savaş suçlarının soruşturulması için her gün yeni çağrılar yapıyor, dosyalar hazırlıyor.

İsrail ve destekçileri yalnızlaşırken dünyanın ezici çoğunluğu Gazze'nin sesi ve vicdanı haline geldi/geliyor.

Bu tablo İsrail'in ana finansörü ABD için aslında hegemonik ve stratejik ölüm demek. Ukrayna'da Rusya'ya karşı ağır bir askeri yenilgi alan soykırımcı Batı, Gazze'de de İsrail'e destek vermekten dolayı ağır bir stratejik bedel ödüyor.

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Böyle bir jeopolitik tabloda Batı'nın eskiden olduğu gibi İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik soykırım ve işgal politikalarını savunması ve sürdürmesi artık imkânsızlaşıyor. Haliyle Filistin halkının kanı, toprağı, kültürü, emeği, tarihi ve geleceğini talan etmeye dayalı vahşi statüko her yerinden çatlıyor artık.

Gazze bumerangı kültürel, siyasi, askeri ve ekonomik üstünlüğe dayalı Batılı hegemonyayı parçaladı.

Kimse artık Batı'dan ve Siyonist barbarlardan korkmuyor. İsrail'in dokunulmazlık miti sona erdi. Çünkü ABD'nin 75 yıl önce temellerini attığı sömürü ve tahakküm mekanizmasının bir hükmü kalmadı.

Kendi halkının rızasını dahi kaybediyor. Ulusal ve küresel meşruiyetleri dibe vurmuş durumda. Sömürgeci küresel statükonun bütün emperyalist aygıtları işlevsiz halde.

İdeolojik, entelektüel, iktisadi, idari, sosyal, insani ve ahlaki temelleri sarsılan küresel sistemin tabutuna son çiviyi de Filistinlileşen dünya çaktı.

Vahşice katledip yok etmek istedikleri Gazze, bugün Siyonist soykırımcıların ve destekçisi Batılı suç ortaklarının mezarlığına dönüşüyor.”

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