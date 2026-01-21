  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Esir alınan insanlara terör propagandası! PKK yandaşlarından kahvehaneye baskın Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze Kurulu kararını duyurdu Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar! Halk otobüsü eve daldı; büyük bir faciadan dönüldü CHP'li belediyeler her yerde aynı Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!" Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir Müsavat Dervişoğlu’ndan sınır ötesi hazımsızlığı! Terörle mücadeleye Leyen’den ABD'ye "yol ayrımına geldik" çıkışı AB'den tehdit gibi uyarı DSÖ dünyayı göreve çağırdı! Gazze'de 18 bin 500 kişi için zaman tükeniyor: Tahliye listesinde 4 bin çocuk var Süleyman Şah Türbesi havadan görüntülendi
Gündem İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek...
Gündem

İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek...

İsrail'in Yunanistan'a karşı destek teklifi tepki topladı. İsrailli bir askeri yetkili, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının kullanımı hakkında iki ülkenin stratejik iş birliğini derinleştirme hedefi kapsamında operasyonel tecrübelerinin paylaşılacağını açıkladı.

İsrailli bir askeri yetkili, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının kullanımına ilişkin operasyonel tecrübelerin Yunanistan ile paylaşılacağını açıkladı. Açıklama, Orta Doğu’daki artan istikrarsızlık ortamında iki ülkenin stratejik iş birliğini derinleştirme hedefi kapsamında yapıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, ülkesinin 7 Ekim 2023’ten sonra birden fazla görev ve cephede F-35 uçaklarının işletilmesi sırasında elde edilen bilgi birikimini aktarmaya istekli olduğunu söyledi. Shoshani, İsrail’in F-35 konusunda bölgede eşi benzeri olmayan bir tecrübe biriktirdiğini ve bunun ABD’nin de ilgisini çektiğini ifade etti. destek teklifi tepki toplarken  “F-35 söz konusu olduğunda tüm bölgede en fazla tecrübeye sahip ülke İsrail’dir.” diyen Shoshani, “Bilgimizi Yunanlarla paylaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın ilk F-35 uçaklarını 2028 yılı sonundan önce ABD’de teslim alması bekleniyor. Bu uçakların 2030 yılının başlarında Mora Yarımadası’ndaki Andravida kasabasında bulunan bir askeri tesise transfer edilerek burada konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Yunan pilotlar, İsraillilerle yapılan ortak eğitimler sayesinde şimdiden tecrübe kazandı. İsrailli personelin bu yıl düzenlenecek Iniochos hava tatbikatına da katılması bekleniyor.

Shoshani, Atina’nın özellikle düşman hava savunmalarının bastırılması ile kritik ve zamana duyarlı hedeflerin vurulmasına yönelik İsrail taktikleri ve bilgi birikimine ilgi gösterdiğini söyledi. İsrail’in karşı karşıya olduğu tehditler nedeniyle bu tür görevlerde geniş bir tecrübe edindiğini de ekledi.
Yunanistan’ın F-35 teslimat takvimi
Yunanistan’ın ilk F-35 uçaklarını 2028 yılı sonundan önce ABD’de teslim alması bekleniyor. Bu uçakların 2030 yılının başlarında Mora Yarımadası’ndaki Andravida kasabasında bulunan bir askeri tesise transfer edilerek burada konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Yunan pilotlar, İsraillilerle yapılan ortak eğitimler sayesinde şimdiden tecrübe kazandı. İsrailli personelin bu yıl düzenlenecek Iniochos hava tatbikatına da katılması bekleniyor.

Shoshani, Atina’nın özellikle düşman hava savunmalarının bastırılması ile kritik ve zamana duyarlı hedeflerin vurulmasına yönelik İsrail taktikleri ve bilgi birikimine ilgi gösterdiğini söyledi. İsrail’in karşı karşıya olduğu tehditler nedeniyle bu tür görevlerde geniş bir tecrübe edindiğini de ekledi.

Açıklamalar, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in savunma bağlarını güçlendirmeye yöneldiği bir dönemde geldi. Üç ülke, 2026’yı kapsayan bir askeri iş birliği mutabakatını birkaç gün önce imzaladı.

Shoshani, ortak değerlere sahip ortaklar arasındaki iş birliği ve istihbarat paylaşımının bölgesel istikrarı teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca yıl içinde Yunanistan ile daha fazla ortak tatbikat ve eğitim faaliyetinin gerçekleştirilmesinin beklendiğini sözlerine ekledi. (savunmasanayist)

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!
İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!

Ekonomi

İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!

AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı
AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı

Teknoloji

AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor
ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ersin

Kesinlikle şaşırmadık.ikiside Türkiye düşmanı. Amaçları aynı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23