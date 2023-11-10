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Dünya İsrail'den yeni katliam! Bombardıman yetmedi keskin nişancılarla vurmaya başladılar
Dünya

İsrail'den yeni katliam! Bombardıman yetmedi keskin nişancılarla vurmaya başladılar

Yeniakit Publisher
2023-11-10 17:59:00 - 2023-11-10 18:04:44
İsrail'den yeni katliam! Bombardıman yetmedi keskin nişancılarla vurmaya başladılar

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan Kudüs Hastanesi’ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu. Saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 35’inci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri vuruyor.

İsrail askerleri, İsrail bombardımanından kaçmak isteyen binlerce yerinden edilmiş Filistinli’nin sığındığı Kudüs Hastanesi’ni keskin nişancılarla vurdu.

Sivillerin hedef alındığı saldırıda en az 1 Filistinli hayatını kaybederken, 2 ‘si ağır 20 kişi yaralandı.

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