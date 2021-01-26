İsrail’den yeni açıklama: Hedeflerimiz arasında Türkiye'de bulunuyor

İsrail'in Yunanistan Büyükelçisi Yossi Amrani, İsrail'in hedefleri arasında Türkiye ile ilişkileri geliştirmek de olduğunu söyleyerek, bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile olan ilişkilere zarar vermeden yapılmaya çalışılacağını söyledi.

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan İsrail'in Yunanistan Büyükelçisi Yossi Amrani, önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ile olan ilişkilerin henüz tam potansiyeline ulaşmadığını söyleyen Amrani, son zamanlarda iki ülke arasında artan savunma sanayii anlaşmalarıyla ortaklığında arttığını kaydetti.

İsrailli elçi, ülkesinin hedefleri arasında Türkiye ile ilişkileri geliştirmek de olduğunu belirterek, bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile olan ilişkilere zarar vermeden yapılmaya çalışılacağını söyledi.

Amrani, İsrail olarak tüm ülkelerle diyalog kurmaya çalıştıklarını aktardı.