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Dünya İsrail'den Türkiye'ye gelme kararı alan Filistinli Alakhras: Filistin ülkesi şimdi çok kötü, yemek yok, elektrik yok!
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye gelme kararı alan Filistinli Alakhras: Filistin ülkesi şimdi çok kötü, yemek yok, elektrik yok!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 18:12:00 - 2023-10-17 18:14:54
İsrail'den Türkiye'ye gelme kararı alan Filistinli Alakhras: Filistin ülkesi şimdi çok kötü, yemek yok, elektrik yok!

Türkiye'de eğitimi alan Filistinli Saja Alakhra günlerdir ailesinden hala haber alamıyor. Beklenmedik gelişme sonrası şimdi çok kötü durumdalar diyen Alakhra umudunu yitirmedi!

Filistin'de İsrail şiddeti artarak devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. YTB bursuyla Türkiye'de üniversite eğitimi alan Filistinli Saja Alakhra günlerdir ailesinden haber alamıyor. Umudunu yitirmeyen Alakhras, duygularını TRT Haber'e anlattı.

Saja Alakhra, Gazze'de liseyi birincilikle bitirdi. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla üniversite eğitimi için Türkiye'ye geldi. Ailesi hala Filistin'de yaşıyor, 7 kardeşi var.

20 yaşındaki Saja, dünyanın gözü önünde Filistin halkının yaşadığı dramın görmezden gelinmesine tepkili.

Saja, "Kesinlikle Filistin'i savunmak için ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. Biz Filistin için çalışıyoruz. Hayatımız Filistin için. Filistin uluslararası alanda olacak temel bir ülke" dedi.

Genç kız, İsrail'in Gazze saldırıları başladığından beri, günlerdir ailesine ulaşamıyor. "Filistin'de şimdi su yok, yemek yok, internet yok, elektrik yok. Konuşamazsınız, şimdi çok kötü durumdalar" şeklinde konuştu.
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Saja Alakhras'ın hayali, Filistin'in büyükelçisi olmak ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek.(TRT)

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