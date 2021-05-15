İsrail'den Türkiye itirafı

İsrail'in zulmüne ön saflarda karşı çıkan Türkiye'ye ilişkin İsrail medyasında çok sayıda haber yer alıyor. Jerusalem Post Gazetesi'nde yer alan bir makalede Türkiye'nin İran'dan fazla Filistin'i savunduğu belirtildi.

Makalede Türkiye'nin sosyal medyayı ve diğer medya organlarını etkin bir şekilde kullandığı ve bu durumun da İsrail karşıtı sesleri yükselttiği iddia edildi.

Makalede ayrıca Diyanet İşleri Bakanı Dr. Ali Arbaş'ın Ayasofya'da kılıçla verdiği hutbede Mescid-i Aksa Camii için dua etmesi de siyonistleri rahatsız etti.

İşte o makale:

Sosyal medyada İsrail karşıtı nefretin yayılmadığı İran'ın aksine, Türkiye, bazıları iktidar partisiyle bağlantılı olan devasa bir sosyal medya varlığına sahip. Türkiye medyası, Ankara’nın aşırı sağcı AKP ve İsrail karşıtı görüşlerini destekleyen çevrimiçi bir sosyal medya ordusuyla birleştiğinde, İsrail karşıtı kışkırtmanın artmasına yol açtı. Türkiye, Gazze'deki son çatışmadan dolayı İsrail'i ezmekte yalnız değilken, bölgedeki en çok İsrail karşıtı medyayı üretmek için devlet medyasını kullandı. Genellikle içeriye odaklanan İran medyasıyla karşılaştırıldığında bile, Ankara medyası aşırı İsrail karşıtı görüşlerde öne çıkıyor. Sosyal medyada İsrail karşıtı nefretin yayılmadığı İran'ın aksine, Türkiye, bazıları iktidar partisi ile bağlantılı olan devasa bir sosyal medya varlığına sahip.

Örneğin, Türkiye'nin TRT devlet televizyonu, aralıksız İsrail karşıtı propaganda üretiyor. Cuma günü Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yayınladığı bir videonun yalan olduğunu ve TRT'nin "Filistin'den gelen gerçeği" göstereceğini iddia etti.

Daha sonra TRT, İsrail'in "Gazze'yi ablukaya aldığını" iddia eden bir video yayınladı ve İsrail'in çocukları öldürdüğünü iddia ederek çocukların cesetlerini gösterdi. İsrail bayrağını taşıdığı için Avusturya Şansölyesi ile alay eden bir mesaj yayınladı.

Avusturya'da İsrail bayrağını ve ardından Avusturya'daki "Filistin'i özgürleştiren" Filistin yanlısı göstericilerin "halk gücünü" gösterdi. TRT, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu reddediyor ve Avusturya'nın "Tel Aviv ile dayanışma" gösterdiğini iddia ediyor.

İsrail karşıtı görüşler sosyal medyaya fazlasıyla yayıldı. Bir Türk kadın, Filistin'in yanında olduğunu ve "İsrail sivilleri öldürür" yazısını etiketledi. Türkiye, İsrail'deki çatışma ve şiddetin görüntülerini “Filistin” i özgürleştirmekle ilgili kutlama yorumlarıyla paylaşıyor.

Türkiye'nin dini liderleri ve Erdoğan'ın ofisi, Kudüs'ü özgürleştireceklerini söylediler ve geçen yıl Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra El Aksa'ya gitme sözü verdiler.

Bu arada Anadolu ajansı da aynı İsrail karşıtı Erdoğan yanlısı propagandayı sürdürüyor. Türkiye'yi İsrail'e karşı öncü çabalar olarak sunuyor ve İsrail'in Gazze'de "126 şehit" öldürdüğünü iddia ediyor. Bu paylaşımları Hamaslı Meşal de alıntılanıyor.

Ayrıca 13 Mayıs'ta Diyanet İşleri Bakanı Dr. Ali Arbaş siyahlar içinde kılıç tutan bir vaaz verdi. Türk medyası, bir NATO üyesinin dini liderliğinden çok bir IŞİD vaazına benzeyen imajı gururla gösterdi. Erbaş elinde kılıçla Aksa Camii için dua etti.