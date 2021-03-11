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Dünya İsrail'den Türkiye ile ilgili "evet görüşüyoruz!" itirafı
Dünya

İsrail'den Türkiye ile ilgili "evet görüşüyoruz!" itirafı

Daha önce Mısır'ın ılımlı adımları gündem olurken Ankara- Tel Aviv ilişkilerinde normalleşme sürecine yönelik İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir çıklama geldi. Bat-Yam kentindeki seçim kampanyasında konuşan Netanyahu, "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:07:00 -
İsrail'den Türkiye ile ilgili "evet görüşüyoruz!" itirafı

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Tel Aviv yönetiminden peş peşe olumlu mesajlar geliyor.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söylemesinin ardından bu kez de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. ​Natanyahu dün seçim kampanyası programı çerçevesinde Bat-Yam kentindeki seçmenleriyle bir araya geldi.

Türkiye ile normalleşme görüşmeleri

Netanyahu katıldığı kapalı bir oturumda Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi. Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkiler, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.

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