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Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:48:00 - 2020-08-12 10:51:19
İsrail'den Türkiye açıklaması

Yunanistan’ın hukuksuz tavırları nedeniyle Doğu Akdeniz’de gerilim tırmnaırken İsrail, bölgeye ilişkin tarafını seçti.

İsrail’in Yunanistan Büyükelçiliği, bölgede tavan yapan krizi takip ettiklerini duyurdu.

Tansiyonun yükseldiği bölgede Güney Kıbrıs ve Fransa da Atina yönetimine açık destek veriyor.

İsrail, Türkiye ile yaşanan ortamda Yunanistan’a tam anlamıyla destek verdiklerini açıkladı.

İsrail, 2020’nin başında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi ile doğal gaz anlaşmasına imza atmıştı.

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Yorumlar

gürsel

cehennemdede yanında olacaksınız zaten
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AHMET TURAN

hem çok şaşırdık hemde çok korktuk :). Ulan hırbolar, lanetli kavim değilmisiniz siz, saflar netleşsinki kimlerin kellesini alacağımız belli olsun,uğraşmayalım, gargat dikmeye devam edin az kaldı yakında kudüste tek tek avlıcaz sizi...
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