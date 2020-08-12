İsrail'den Türkiye açıklaması
Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı.
Yunanistan’ın hukuksuz tavırları nedeniyle Doğu Akdeniz’de gerilim tırmnaırken İsrail, bölgeye ilişkin tarafını seçti.
İsrail’in Yunanistan Büyükelçiliği, bölgede tavan yapan krizi takip ettiklerini duyurdu.
Tansiyonun yükseldiği bölgede Güney Kıbrıs ve Fransa da Atina yönetimine açık destek veriyor.
İsrail, Türkiye ile yaşanan ortamda Yunanistan’a tam anlamıyla destek verdiklerini açıkladı.
İsrail, 2020’nin başında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi ile doğal gaz anlaşmasına imza atmıştı.