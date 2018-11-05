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İsrail'den Trump'a İran teşekkürü

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD'nin İran'a karşı tekrar ambargo uygulama kararından dolayı Başkan Donald Trump'a teşekkür etti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:28
İsrail'den Trump'a İran teşekkürü

Liberman, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, bugün itibariyle uygulamaya başlanan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Trump'ın İran'a yönelik aldığı yaptırım kararını "cesurca" olarak niteleyen Liberman, "Ortadoğu'nun bu kararı beklediğini" ileri sürdü.

'ABD tek bir hareketle...'

Liberman ayrıca İran'a uygulanmaya başlanan yaptırımdan dolayı Trump'a teşekkür ederek, "ABD tek bir hareketle İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptın." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümü sebebiyle Trump'a teşekkür etmişti.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 12:28
  1. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. iran

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