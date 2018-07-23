İsrail'den Suriye'deki askeri üsse hava saldırısı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı habere göre İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye'nin batısındaki Masyaf kentinde bulunan askeri tesise saldırı düzenledi. Haberde, "Masyaf'taki askeri tesis, İsrail'in hava saldırısına hedef oldu" ifadelerine yer verildi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırının sadece maddi hasara yol açtığı kaydedildi.