İsrail'den soykırımı dünyaya gösteren Al Jazeera için karar!
Katil İsrail, Gazze'deki soykırımı dünyaya canlı olarak aktaran Katar merkezli Al Jazeera'ya “ulusal güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle uyguladığı yasağı uzattı.
5 Mayıs'ta uygulanmaya başlanana "faaliyet yasağı" kararı bugün sona ermişti.
Siyonistler yasağı 45 gün daha uzattı.
İsrail Yüksek Mahkemesi, Katar destekli yayın kuruluşuna karşı alınan tedbiri “emsal teşkil edici” olarak nitelendirdi.
İtiraz edecekler!
İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı canlı yayınlarla dünyaya aktaran Al Jazeera, yasağın uzatılmasına itiraz edileceğini aktardı.
İsrail İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, yayın kuruluşunun kablo ve uydu şirketleri üzerinden yaptığı yayınlara ve web sitelerine erişimin engellenmeye devam edeceği kaydedildi. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, “Devletin güvenliğine verilen zararın ciddiyeti ışığında, kapatma kararlarının gelecekte de uzatılacağına inanıyorum” dedi.
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